Politiekantoor op de Vutter in Den Bosch gaat onder de hamer

Het gaat in Den Bosch om een kantoorpand dat binnenkort de deuren sluit. In dit gebouw zijn enkele ondersteunende en administratieve taken van de politie ondergebracht. Het Bossche gebouw is in 1979 geopend en sinds 1984 in gebruik van de politie. Het heeft een bruto vloeroppervlak van circa 1280 vierkante meter. Bij het gebouw liggen 80 parkeerplaatsen op bedrijventerrein De Vutter in Den Bosch-West, nabij de A59.