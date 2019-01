Politieke vragen in Den Bosch kost samenleving ruim 200.000 euro

Vaandel van ingestorte pand Markt naar Stadsar­chief Den Bosch: langste archief­stuk van stad

16:25 Do 10 jan. Het vaandel dat lange tijd aan het ingestorte pand op de Markt hing, is aan het Stadsarchief geschonken. Daarmee is het gelijk het langste archiefstuk (6,5 meter) dat het Stadsarchief in bezit heeft, aldus de makers.