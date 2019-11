Pompe en Verzuipen pakt bijzondere dubbel bij Kwèkfestijn in Oeteldonk

Pompe en Verzuipen haalde vorig jaar bij het debuut ook al de laatste elf. ,,Wat het geheim van een goed carnavalsnummer is? Al sla je me dood”, antwoordt Maarten de Laat. ,,Je probeert iets te schrijven dat de mensen leuk vinden. Het is altijd een gok hoe het uiteindelijk uitpakt. We hadden er van tevoren een goed gevoel over. De eerste plaats is schitterend hoor. De echte beloning komt pas als je ons lied over een kleine honderd dagen in Oeteldonk in een kroeg of straat wordt gezongen. Dat is kippenvel.”