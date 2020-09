Poolse mis voortaan óók in Den Bosch, maar zonder hostie op de tong

DEN BOSCH - De Parochie van de Goddelijke Barmhartigheid, die nu anderhalf jaar deel uitmaakt van het bisdom Den Bosch, legt zich toe op het organiseren van eucharistieviering in de Poolse taal. Sinds februari zijn er vanwege een sterk verminderde belangstelling geen Poolse diensten meer in Kerkdriel. In feite is een nieuwe dienst in de Bossche Sint Cathrien daarvoor in de plaats gekomen. Morgen om 18.00 uur zal priester Krzysztof Obiedziński de aanwezigen ongetwijfeld begroeten met Szczęść Boże, oftewel de Vrede van God.

Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is het afgelopen decennium sterk toegenomen in de regio. Velen opereren als seizoenarbeider, al dan niet officieel geregistreerd. ,,Hoe mooi is het dan om aan al deze mensen de mogelijkheid van een eucharistieviering in hun eigen taal aan te bieden? Want bij veel Polen speelt het katholieke geloof met bijbehorende tradities nog altijd een belangrijke rol in het dagelijkse leven", benadrukt Jos Vriesema(70), al dertien jaar pastoraal werker in de Bommelerwaard.

,,Mede door mijn huwelijk weet ik redelijk wat van de Poolse cultuur én de taal. Uitgerekend in Kerkdriel zijn zo'n vijftien jaar geleden Poolse vieringen in het leven geroepen. Dat bleek een uitstekende zet. In hoogtijdagen was de Sint-Martinuskerk goed gevuld met gelovigen die het 'Polski' machtig waren. De laatste jaren hobbelde het animo helaas flink achteruit. Mogelijk dat het tijdstip van vijf uur op de zaterdagmiddag hieraan heeft bijgedragen, wie zal het zeggen?" Het gevolg was in ieder geval dat nog vóór de coronacrisis een einde kwam aan de Drielse diensten.

Onlangs is Obiedziński (51), die in Eindhoven woont, in de bres gesprongen om het 'gat' in zekere zin te dichten. Twee weken terug begeleidde de geestelijke de eerste Poolse dienst in de Bossche Sint Cathrienkerk. Een bijeenkomst die gelijk ruim zestig gelovigen trok. ,,Of daar óók mensen uit de Bommelerwaard bijzaten weet ik eerlijk gezegd niet. Morgen reken ik op een nóg grotere belangstelling. Voor de duidelijkheid: de mis is voortaan elke eerste en derde zondag van de maand", aldus Obiedziński die in Waalwijk, Oss, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Asten in een soortgelijke setting eveneens de rol van celebrant bekleedt.

,,Alles verloopt uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen. Dus de kerkgangers mogen niet meezingen en moeten de anderhalve meter in acht nemen. Het uitdelen van de hostie heeft overigens wel al wat discussie opgeleverd. Polen willen meestal de hostie rechtstreeks op de tong. Dat is nu niet mogelijk."