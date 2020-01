Poolse paus mét bloeddruppel terug in Sint-Jan in Den Bosch

In de werkkamer van het statige herenhuis van het kunstenaarsechtpaar Bremers in Helvoirt kijkt Johannes Paulus II door de vitrage uit op de Kastanjestraat. Ruim 1 meter en 10 centimeter hoog is het beeld, exclusief de voet. ,,Weegt toch nog zo'n 120 kilo", zegt Jean Bremers (84). ,,Het tillen was een hele klus, we merken dat we ouder worden.''