Pop-up speelgoedzaak Vincentius open voor alle hulpsinterklazen

In de loods tegenover de tijdelijke speelgoedwinkel aan de Havenstraat in Den Bosch staan honderden bananendozen. ,,Met kinderpuzzels, spellen, auto's, poppen en nog veel meer", somt Reini ter Beek op. ,,Er komen elke week zo'n twee rolcontainers vol dozen met vooral tweedehands speelgoed bij."

3000 euro voor goede kinderdoelen

Ter Beek is voorzitter van de jaarlijkse beurs van de Bossche Vincentiusvereniging in het Sint-Janslyceum. Die ging vorige maand vanwege corona niet door. Het speelgoed wordt nu in zes weken verkocht in de kleinere pop-up winkel. In het pand is normaal gesproken Eethuis Het Anker gevestigd, dat vanwege het virus dicht moest.

,,Na drie weken is er bijna 3000 euro opgehaald voor goede kinderdoelen", aldus Ter Beek. ,,Mooi meegenomen, maar de omzet van onze speelgoedbeurs ligt met zo'n 13.000 euro aanzienlijk hoger."

Ze wijst op de fietsjes, stepjes, een skelter en een doos met een racebaan. ,,Het valt op dat het grotere en tussen aanhalingstekens duurdere speelgoed overblijft. Bij de beurs zijn die in no-time weg."

Kleine beurs

Ze vervolgt: ,,Het is lastig parkeren in deze buurt en ook nog eens duur. Er komen nu veel mensen met een kleine beurs kijken, maar in principe is iedereen welkom. Wel mogen er wegens Covid-19 maar drie klanten tegelijk in ons winkeltje snuffelen."

Olaf Wessel heeft twee Hot Wheels en een Ninja Turtle aangeschaft. ,,Nee, niet vanwege de Sint", zegt hij. ,,Ik verzamel ze. Ik kom om de dag kijken. Elke keer is er ander speelgoed. Wat mij opvalt is dat de puzzels blijven staan. Misschien moeten ze die wat meer in het zicht zetten."

Bij de Action kost fonkelnieuw niet veel meer

Een vrouw komt met haar zoontje naar buiten. De hulpsinterklaas wil haar naam niet in de krant. ,,Sommige dingen zijn goedkoop, ander speelgoed vind ik te duur. Bij de Action kost fonkelnieuw niet veel meer. Voor een serviesje betaal je daar 2,50 euro."

Els Wigmans uit Berlicum is er tien jaar vrijwilliger. ,,Als iemand het ergens anders goedkoper kan aanschaffen, moet hij of zij daar maar gaan kijken", zegt ze resoluut. Bovendien gaat de opbrengst naar een goed kinderdoel. ,,We moeten onze spullen kwijt. We kunnen niet alles bewaren. Speelgoed dat over is, gaat naar kindjes in Roemenië."

De winkel is tot 5 december elke dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 en 15.00 uur geopend.