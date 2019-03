Poppen-berenbeurs in Den Bosch: Liam heeft er een lief broertje bijgekregen

DEN BOSCH - De Poppen-, beren- en miniatuurbeurs is weer neergestreken in de Brabanthallen. Op het grensvlak tussen droom en realiteit, immers sommige (baby)poppen zijn nauwelijks van echt te onderscheiden.

Aurora Mazzocchi(29) uit Heerhugowaard struint ontspannen over de beurs met haar kinderwagen. Met daarin een vrolijk ventje, dat net van de buik lijkt te zijn. Maar ho ho, wacht eens even. Na een grondige bestudering blijkt Liam, zoals de baby heet, toch niet van vlees en bloed.

“Inderdaad”, zegt de oorspronkelijk uit Milaan afkomstige ‘moeder’, “dit is een échte reborn baby. Grotendeels gemaakt van vinyl. En kijk, de haren zijn geschilderd. Ik heb Liam afgelopen oktober voor 250 euro gekocht. Dat was toevallig óók hier.” Ze is nu naarstig op zoek naar een broertje of een zusje. Even later treft ze Jason aan. Een vrij volle baby met een open vizier. “Hij heeft zoals je ziet al behoorlijk wat moedermelk gedronken”, lacht Anita van Hove uit het Belgische Essen. Het heeft haar ongeveer een maand gekost om de (vinyl)baby op de wereld te zetten.

Deal

“Met allerlei details heb ik rekening gehouden. De rode vlek op de neus en het blauw in de handjes zijn daarvan het levende bewijs. Ik maak al ruim twintig jaar poppen. Soms is het moeilijk om er afstand van te doen; dat is met Jason toevallig ook het geval.” Desondanks wordt er een deal gesloten, waarbij Van Hove het niet kan laten nog gauw een afscheidskus op het tere hoofdje achter te laten. Ze heeft eveneens diverse siliconen poppen, onder wie Lilli, in de aanbieding. “Vanwege het materiaal hangt aan dat soort poppen een ander prijskaartje. Bovendien hebben ze vaak wat extra’s. Het ‘muisje’ van Lilli is een treffend voorbeeld.”

Een eindje verderop staat Marie Avot uit het Zeeuwse Schoondijke met haar (peperdure) antieke poppen. “Deze porseleinen Jumeau Triste is van omstreeks 1870 en is in Parijs vervaardigd. Hoeveel-ie moet opbrengen, wil ik liever niet in de krant”, aldus Avot.

Verkoper Ronald Kooman uit Rotterdam heeft enkele bijzondere beren meegebracht. Opvallend is een zwarte ‘rouwbeer’ uit 1912, een troostexemplaar om de kolossale ramp met de Titanic te herdenken. “De rouwbeer draagt een origineel kindervest, afkomstig van het rampschip”, weet Kooman.

De beurs wordt zondag vanaf 11.00 uur vervolgd.

Volledig scherm De Belgische Anita van Hove neemt met pijn in het hart afscheid van haar Jason. © Chris Korsten

Volledig scherm Aurora Mazzzocchi met Liam, die net van de buik lijkt te zijn. "Dit is in ieder geval een mooie oefening voor later, mocht ik zélf kinderen krijgen." © Chris Korsten

Volledig scherm Niet alle baby's zien er even vriendelijk uit op de beurs. De weerwolfbaby bijvoorbeeld is ronduit een verschrikking. Gelukkig maakt het jurkje nog wat goed. © Chris Korsten