Posten, tweeten en liken met West Betuwse partijen

De meeste partijen registreerden in mei 2017 een speciaal Twitter-account om de aanwezigheid in de regio kenbaar te maken. In die maand werd bekend dat West Betuwe de naam van de nieuwe gemeente zou worden. Voor twee partijen kwam die keuze perfect uit: VVD en D66 beschikten al over West Betuwse accounts uit respectievelijk 2012 en 2010.

Tweeten sinds vijf maanden

Laatbloeiers op twittergebied blijken de ChristenUnie en het lokale Verenigd West Betuwe (VWB): die profielen werden pas in juni en september van dit jaar geregistreerd. Voor VWB valt daar iets over te zeggen. Die naam werd twee maanden geleden pas voor het eerst gerept nadat een fusiepartij toch weer uit elkaar ging. Fractievoorzitter Fred Temminck van de ChristenUnie geeft toe dat er gewoon niet aan is gedacht. ,,Je moet er ook een beetje mee zijn opgegroeid”, vindt hij. Pas toen iemand de partij erop attendeerde, is er werk van gemaakt. Zelf zit Temminck sinds maart 2014 op Twitter.