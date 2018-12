Praten over de dood, ook tijdens de feestdagen

Of ze, na dertig jaar, niet een keer met Kerstmis thuis bij man en kinderen had willen zijn? ,,Nee hoor", zegt Brigitte Bossink (51) uit Vught. Ze is psychiatrisch verpleegkundige bij Reinier van Arkel, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar werkt ze, samen met haar collega's, op de opname-afdeling die gevestigd is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Hier verblijven mensen die zo verward of depressief zijn, dat opname noodzakelijk is. Op de afdeling van Brigitte Bossink gaat het om ouderen vanaf zestig jaar. Reiner van Arkel heeft 33 van deze opnameplekken in het JBZ. En die zijn momenteel allemaal bezet.