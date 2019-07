Pretty in Pink komt langzaam maar zeker op gang in Den Bosch

DEN BOSCH - De zesde editie van Pretty in Pink , als voorproefje op de 22ste aflevering van het Levenslied, is vrijdagavond losgegaan in Den Bosch. Op de Markt speelt het LHBTI-vriendelijke feestje zich uitsluitend af in en rondom de cafés De Druif en De Paternoster.

Hij heeft het prima naar z'n zin. Nico Versendaal(68) uit het Gelderse Meteren, gestoken in een fleurig regenboogshirt, geniet van de laagdrempelige en bovenal tolerante sfeer.

,,Je bent nooit te oud om ogenschijnlijk vaststaande dingen in je leven te veranderen. Acht jaar geleden ben ik uit de kast gekomen. Eindelijk durfde ik mijn homoseksuele gevoelens serieus te nemen en ze aan iedereen kenbaar te maken. Dat had onder andere tot gevolg dat aan mijn huwelijk een abrupt einde kwam. Ik kon niet anders", lepelt Versendaal op. ,,Helaas ging het contact met mijn kinderen ook direct naar de knoppen. Mijn hele omgeving reageerde vol onbegrip. Anders dan in het conservatieve Meteren voel ik me vrij in Den Bosch! Op een avond zoals deze is dat gevoel extra sterk aanwezig.”

Quote Het sfeertje zit er hier meteen goed in. Had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht. Gäby Vereijken

Drag queens

Vlakbij zit Gäby Vereijken, twee jaar geleden een van de drijvende krachten achter de organisatie van Roze Zaterdag in Den Bosch. ,,Ja, het sfeertje zit er hier meteen goed in. Had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht. Of Den Bosch steeds toleranter wordt op dit gebied? Ik denk het wel, al gaan de veranderingen niet supersnel. Het belangrijkste is dat de juiste toon is gezet; daar moeten we met z'n allen op voortborduren", aldus Vereijken.

Bij deze editie van Pretty in Pink ontbreken de gebruikelijke kleurrijke dragqueens. Wel zijn er onder andere live-optredens van Sven Versteeg en Esther van Heeswijk. ,,Grappig, Esther heeft op ons huwelijk opgetreden. Deze avond kan niet meer kapot", reageert Judith van Deursen die op 11-11-11 met Hedwig Bechtold in het huwelijksbootje stapte.

Tussen de bedrijven door draaien 2 Men Sound, een duo dat bestaat uit Andy Stuiver en Riccardo van de Ven, en dj Mies Holterman.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Pretty in pink aan de vooravond van het Levenslied. © Roel van der Aa

Kermis