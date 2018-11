Prijs voor tosti-restaurant Happiness Den Bosch met verstandelijk beperkten

Gegroeid

Happiness startte in maart 2017 in het hoofdkantoor van Essent in Den Bosch. Martijn de Jager van Appèl was initiator van het project. Hij is blij met de prijs als erkenning voor het project. Happiness startte met 8 cliënten en inmiddels werken er 13 bij Essent. Het tosti-restaurant is apart van het bedrijfsrestaurant van Essent. Volgens De Jager zijn de cliënten de afgelopen anderhalf enorm gegroeid in wat ze kunnen. Mensen die moeite hadden om iemand aan te spreken lopen nu zonder problemen in de bediening. Cliënten die niet kunnen schrijven of lezen bedienen zonder moeite de kassa.”