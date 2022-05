Prijsstijging Bossche kermis is onvermijdelijk; gemeente past pachtbedragen niet aan

Betrapt met illegaal zwaar vuurwerk: ‘Ineens drie agenten over de vloer, dat was nogal heftig’

DEN BOSCH - Een buurman was het beu. Hij belde de politie om te waarschuwen dat een buurman illegaal vuurwerk aan het afsteken was in de tuin. ,,En ineens kreeg ik drie agenten over de vloer die gingen zoeken naar vuurwerk. Dat was nogal heftig”, zegt de Vughtse verdachte.

18 mei