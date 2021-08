Priklocaties worden ontmanteld, vaccineren gaat straks in bussen en wijkcentra

Op 22 augustus sluit de locatie in Zaltbommel, per 1 september is de vaccinatiestraat in Den Bosch gesloten en op 30 september gaat die in Boxtel dicht. ,,Nu de meeste mensen hun prikken gehad of gepland hebben, gaan we ons meer op het kleinschalig vaccineren richten", aldus een woordvoerder van GGD Gelderland-Zuid (GGD GZ) waaronder de locatie in Zaltbommel valt. De locaties in Den Bosch en Boxtel vallen onder GGD Hart voor Brabant (GGD HVB).