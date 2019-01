Primeur Autotron: musical Aïda in openlucht

Op het buitenterrein van Autotron in wordt in juni zes keer de musical Aïda opgevoerd in de openlucht. Albert Verlinde en Libéma geloven in de locatie.

DEN BOSCH - Liefst 50.000 bezoekers trok de eerste openluchtproductie van Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Albert Verlinde. Dat was Elisabeth, in 2017 en 2018 opgevoerd voor Paleis Het Loo en Paleis Soestdijk. Dit jaar krijgt het Autotron in Rosmalen een reeks voorstellingen van vergelijkbare proporties.

Voor de productie Aïda, van 2011 tot en met 2013 aan één stuk opgevoerd in Scheveningen, kiest Verlinde namelijk voor bekend terrein. ,,Ik ben in deze streek natuurlijk heel goed thuis. Bovendien ken ik Dirk Lips en Jeroen Dona van Libéma goed. Met Jeroen heb ik nog samengewerkt in mijn eigen bedrijf in Den Bosch.”

Zes voorstellingen

En dus kwam in die contacten de vraag voorbij of het Autotron niet ook geschikt zou zijn voor een musical in de open lucht. Libéma verlegt de laatste jaren in Rosmalen immers keer op keer haar vizier. Van beurzen naar spectaculaire evenementen, zoals een hardcorefestival en het EK veldrijden.

En nu dus een musical op het terrein langs de A59. Zes voorstellingen staan er gepland tussen 20 en 30 juni. De exacte speeldata zijn nog niet bekend, wel één van de hoofdrolspelers: Willemijn Verkaik die de laatste jaren vooral furore maakte in musicals in Duitsland, VS en Engeland. Ook de naam van Freek Bartels wordt genoemd, maar is niet bevestigd.

En daarmee kiest Verlinde deze keer niet voor een reünie van de oorspronkelijke cast, zoals bij Elisabeth, maar voor nieuwe musical-artiesten. Met een orkest van een man of veertien en een koor zullen zij de musical in het Autotron moeten dragen.

Podium bij vijver

Het podium wordt opgesteld langs de grote vijver van het Autotron, niet ver van de grastennisbanen. De tribunes voor 4.000 bezoekers worden opgesteld met de rug naar de paviljoens toe. In die paviljoens moeten bezoekers voorafgaand aan de voorstelling kunnen dineren. Want dat is wat Verlinde en Dona de musicalliefhebbers willen bieden: een totaalbeleving zoals dat tegenwoordig heet. Autotron leent zich bovendien goed voor dit soort grote producties omdat het centraal ligt, goed bereikbaar is en er veel parkeergelegenheid is.

Regenpak

,,De sfeer die we willen krijgen moet ook iets weghebben van de Opera op de Parade in Den Bosch", zegt Verlinde . Gemoedelijk, ongedwongen. Net als bij Elisabeth komen er op het terrein daarom allerhande kraampjes en foodtrucks, en plekken om te picknicken. Openluchttheater en regen gaat dat wel samen? ,,Als het nodig is krijgen alle bezoekers een doorzichtig regenpak. Geen paraplu's bij ons.”

Komen er meer producties naar het Autotron als het een succes wordt? ,,Ik blijf voorzichtig. Je moet ook uitkijken dat je het publiek niet overvoert. Maar als het slaagt, ja, waarom niet.”