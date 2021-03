Primeur voor NS-station Den Bosch: Chipkaart vervangt fietssleutel

UPDATE Sense, Noble, Noble Kitchen en Flicka behouden Michelin­ster: ‘Het is een enorme opkikker’

15:54 DEN BOSCH - De in Den Bosch gevestigde restaurants Noble en Sense behouden hun Michelinster. Dat geldt ook voor restaurant Noble Kitchen in Cromvoirt en Flicka in Kerkdriel. Dat is juist bekendgemaakt tijdens een online-bijeenkomst in het De La Mar theater in Amsterdam.