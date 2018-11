Prins Frank en adjudant Ton gaan heersen over Kafland

Prins Frank d’n 2e is getrouwd met Bertina Schoones-van der Sluis. Samen hebben ze 4 kinderen. Frank is geboren en getogen in Vinkel waar hij eigenaar is van Schoones Caravan Transport B.V. gevestigd aan de Alanenweg op industrieterrein Danenhoef in Oss. Als hobby handbalt hij en is hij deelnemer aan de Truckrun van de Flierefluiters.