Prinsen Keierspellersdurp en Dommelboarzedurp ‘werken’ al jaren samen

Dommeldurp­se jeugd wederom winnaar van ‘Keinder­kup­kes­fes­ti­val’

14:01 VUGHT - Voor het tweede jaar op rij sleepte Dommelbaorzedurp afgelopen weekend de Keinderkup in de wacht. Het Keinderkupkesfestival vond dit jaar plaats in de Ster in Nieuwkuijk en was georganiseerd door Knotwilgendam (Vlijmen).