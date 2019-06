Prinses Margriet heeft veel met gehandicapte topsporters

DEN BOSCH - Het is niet voor niets dat prinses Margriet zondagmiddag de wereldkampioenschappen para-handboogschieten in Den Bosch bezocht.

Van de prinses is bekend dat zij al jaren veel op heeft met gezondheidszorg en erevoorzitter is van Rode Kruis. Maar minstens zo veel met sporters met een beperking. Ze is namelijk ook lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. Dit gezelschap coördineert en faciliteert, naast internationale wedstrijden voor topsporters met een handicap, de Paralympische Zomer- en Winterspelen.

Verschillen in bogen

In Den Bosch was ze door de organisatie uitgenodigd voor de WK. ,,Maar ze wilde per se bij het para-handboogschieten zijn", zegt organisatiedirecteur Eric Kersten. Prinses Margriet woonde zondag onder meer de finale bij in de klasse women recurve open individual en huldigde de medaillewinnaars. Ze zag de finale aan tafel met de enige Nederlandse deelnemer, Roy Klaassen en zijn trainer. Klaassen haalde de finale in zijn klasse jammer genoeg niet. Maar hij kon de prinses wel fijntjes uitleggen hoe die handboogsport werkt; en vooral de verschillen in de bogen bij recurve en compound.

Goedgevulde tribune

De finale in de genoemde klasse was niet heel erg spannend. Uiteindelijk won de Chinese Wu van de Poolse Olszeweska. Brons was er voor de Russische Bantsjeva en de Iraanse Nemati viel buiten de medailles. De strijd speelde zich af voor een goedgevulde tribune op de Parade.