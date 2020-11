Probeersel Den Bosch met eigen omroepje, 84.000 euro voor twee maanden

De 84.0000 euro voor twee maanden komt uit het budget representatie en communicatie. Opvallend is dat er tijdens de behandeling van de begroting twee weken geleden met geen woord over deze uitgave is gerept, terwijl er wel afspraken gemaakt zijn om te bezuinigen op de eigen organisatie.



Volgens woordvoerder Jan de Wit, redactielid en een van de presentatoren, is de gemeente op zoek naar andere en nieuwe manieren van contact zoeken met de inwoners. ,,Zeker in deze tijd van corona als het moeilijk is om fysiek contact te krijgen. Tot nu toe ging dat vooral via social media en folders, dat blijven we ook doen. Maar het online contact neemt de laatste jaren toe, met deze proef willen we na twee maanden kijken of we er verder mee kunnen.’’