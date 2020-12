Problemen bij Grafisch Atelier: directeur weg en bestuur volgt, ‘verschil van inzicht’

DEN BOSCH - Ruim een jaartje directeur van het Grafisch Atelier in Den Bosch en al weer weg. Directeur Ine Rutgers stapt op, met in haar kielzog het voltallige bestuur.

De gemeente volgt met argusogen de ontwikkelingen, immers het atelier krijgt jaarlijks zo’n 40.000 euro subsidie. Dus moet er wel geleverd blijven worden.

Gevoelige situatie

Beide partijen willen niet te veel ingaan op de problemen. ,,Het is een heel gevoelige situatie en ik wil geen mensen beschadigen’’, reageert Rutgers die in september 2019 bij het atelier in de Willem Twee aan de Boschdijkstraat begon. Voorzitter Geert Snijders (oud-wethouder in Den Bosch) gebruikt dezelfde woorden. ,,Er is een verschil van inzicht met het team over inhoud en bedrijfsvoering’’, aldus Snijders die sinds februari van dit jaar voorzitter is.

Tot 1 februari

Volledig scherm Ine Rutgers. © Marijn J. Kuijper Volgens Snijders is de medewerkers gevraagd een nieuw bestuur samen te stellen. ,,Tot 1 februari blijft het huidige bestuur zitten en zullen wij de zaak ordentelijk aan het nieuwe bestuur overdragen. Wij willen vooral vooruit kijken.’’



De gemeente Den Bosch subsidieert het Grafisch Atelier de komende vier jaar met ruim 39.000 euro per jaar. Cultuurwethouder Mike van der Geld: ,,Ik vind het heel jammer dat de directeur is gestopt, de werkrelatie was goed. We gaan in gesprek om te kijken hoe het atelier de prestatie-afspraken volgend jaar na kunnen komen.’’ Die afspraken vormen de afspraken voor de subsidie.

Coronatijd en afspraken

Het Grafisch Atelier krijgt volgens de wethouder in coronatijd dezelfde behandeling als alle andere gesubsidieerde instellingen. ,,Wij snappen dat door corona niet alle afspraken behaald kunnen worden. Daar rekenen we ze dus niet op af. Maar aan de andere kant kijken we ook wat nog wel zou kunnen in coronatijd en wat de instellingen daar dan zelf aan gedaan hebben.’’

Kracht

En Van der Geld wil ook graag weten wat in de toekomst de kracht van het nieuwe bestuur is. ,,Is het een bestuur waar we straks mee door kunnen? Nee wij gaan niet over de bestuurssamenstelling, maar er moet vervolgens wel een plan liggen waar ook wij verder mee kunnen. Dat plan gaan wij dus wél beoordelen.’’

Vierduizend bezoekers

Het Grafisch Atelier is al meer dan 35 jaar een plaats waar kunstenaars, grafisch ontwerpers, illustratoren en amateurs zes dagen per week terecht kunnen om er te werken of cursussen en workshops te volgen. En daarmee een van de weinige volledig operationele werkplaatsen in het land. In 2019 trok het atelier ruim vierduizend bezoekers en tweeduizend werkplaatsgebruikers.