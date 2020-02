Problemen voor Computerhuis Den Bosch, gesprekken over nieuwe stijl

DEN BOSCH - Foutje bedankt, of is er iets anders aan de hand? Hoe dan ook, het Computerhuis in Den Bosch (onder de vleugels van vrijwilligersorganisatie Humanitas) dreigt op te houden te bestaan. ,,Door de verlaging van de subsidie voor de komende jaren moet Humanitas bezuinigen en hebben ze besloten het Computerhuis af te stoten’’, schetst betaalde kracht Anita de Gier, die namens Humanitas het Computerhuis leidt. En daarmee lijkt de toekomst voor de hulp aan kwetsbare inwoners die digibeet zijn onzeker.

Het Computerhuis zit al ruim vijf jaar in de Brede Bossche School Nieuw Zuid in de Gestelse Buurt en biedt met ruim twintig vrijwilligers verschillende soorten hulp aan mensen (onder anderen laaggeletterden, ouderen, uitkeringsgerechtigden) die niet zo wegwijs zijn in de digitale wereld.

Aangeven wat probleem is

Sjef Lievens (70) heeft de leiding over de werkplaats en geeft cursussen en workshops. ,,De mensen die hier komen, geven zelf aan wat het probleem is of wat ze willen leren. Wij helpen dan. Wij geven dus geen algemene lessen of cursussen’’, aldus Lievens die tot aan zijn pensioen business-analist IT bij een groot bedrijf in Amsterdam was.

Elk jaar komen er ruim vijfhonderd unieke bezoekers naar het Computerhuis, die zorgen weer voor meer dan tweeduizend bezoeken. Lievens: ,,Die mensen komen voor vragen over en vaardigheden op laptops, computers, tablets en mobiele telefoons. We repareren ook apparatuur. En helpen mensen met vragen hoe te e-mailen, maar ook hoe ze digitaal kunnen reageren op een woning of een DigiD aan moeten vragen of een afspraak moeten maken met de gemeente.’’

Met de gemeente in gesprek

Volgens voorzitter Keesjan Goudswaard van Humanitas in Den Bosch wordt met de gemeente gesproken over een ‘Computerhuis nieuwe stijl’. ,,We kijken nu samen hoe we de activiteiten binnen Humanitas of de gemeente voort gaan zetten. Dat kost tijd, maar het gaat niet al te lang meer duren voor de plannen bekend zijn. Het is een belangrijke ondersteuning voor veel mensen’’, beperkt de voorzitter zijn reactie. Goudswaard wil de toekomstplannen naar buiten brengen als ze definitief zijn.

Eigenlijk was Humanitas van plan om met het Computerhuis te stoppen, maar dat mag weer niet van de gemeente Den Bosch, weet De Gier. ,,De hulp moet blijven bestaan, of dat nu onder de hoede is van Humanitas of Farent (het vroegere Divers, red.).’’ Volgens haar zou er voor 1 maart duidelijkheid moeten zijn. ,,Anders moeten we hier de deur sluiten.’’

100.000 euro nodig