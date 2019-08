Proef: Fietsvakken in strijd tegen fietschaos in centrum Den Bosch

Do 19 aug. In een gastvrije gemeente met gastvrije ondernemers moet iedereen overal zijn fiets kunnen parkeren. Maar op een aantal beruchte plekken leidt dat al jarenlang tot kris-kras geparkeerde fietsen die stoepen, steegjes en winkelingangen blokkeren. Dus doet de gemeente samen met de McDonald’s komende maanden een proef met fietsvakken.

Donderdagmorgen werden de vakken, bestaande uit kleine fietsjes en de tekst ‘Vakje fiets’, aangebracht door medewerkers van de gemeente direct voor de McDonald's aan de Hooge Steenweg. ,,We proberen zo op een positieve manier te sturen op gedrag", zegt Noortje van Hoof van het fastfoodrestaurant.

Op piekmomenten staat de stoep daar helemaal vol met fietsen, waardoor deze slecht toegankelijk is. Vooral voor mensen in een rolstoel en met een kinderwagen is dat lastig, maar ook de buurwinkels waren slecht bereikbaar. Daarom wordt nu voor vrijwel de gehele gevel van het restaurant een fietsvak gemaakt. Komende weken zijn er ludieke acties om de vakken onder aandacht te brengen, maar daarover wil de McDonald’s nu nog niks kwijt. ,,Dat houden we nog eventjes geheim.”

Van Hoof: ,,Het is toegestaan om je fiets overal neer te zetten, dus tot nu toe konden we ook niet zoveel doen tegen de kris kras neergezette fietsen. Nu kunnen we er in elk geval wat van zeggen.” Ook stadstoezicht zal komende tijd een oogje in het zeil houden. Mogelijk gaan ook stagiaires van opleiding beveiliging van het Koning Willem I College toezicht houden. Er staat overigens geen boete of straf voor het parkeren buiten de vakken, bedoeling is dus vooral om gedrag te beïnvloeden.

De vakken zijn aangebracht met kalkverf, die na een aantal maanden vanzelf verdwijnt, vertelt Arnold Borgers van de gemeente Den Bosch. Enkele andere steden, waaronder Tilburg en Doetichem, experimenteerden eerder al met fietsvakken. In een aantal van deze steden zijn de vakken wegens succes permanent gemaakt. Komende maanden wordt bekeken of de vakken ook in Den Bosch hun werk doen. ,,Afhankelijk daarvan kijken we ook naar andere locaties in de stad.” Beruchte punten zijn onder meer de Vughterstraat, en dan vooral ter hoogte van de Albert Heijn, en bij de Hema op de Markt.