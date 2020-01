Proef geslaagd: lantaarnpalen in Vught krijgen kroonringen om afvalzakken aan op te hangen

VUGHT - Er worden nog vóór de zomer overal in Vught kroonringen aan lantaarnpalen bevestigd om afvalzakken aan op te hangen. De proef met de ringen voor de inzameling van zakken met plastic afval is volgens wethouder Toine van de Ven een succes.

,,Uit de pilot blijkt dat de zakken niet meer door straten waaien”, aldus van de Ven. ,,Bovendien worden de zakken niet meer aan bomen gespijkerd. We wilden tijdens de proef in negentien straten verspreid over heel Vught vooral weten of de mensen hun afvalzakken al een week van tevoren buiten aan die haken zouden hangen. Dat gebeurt dus niet.” Het project met de kroonringen om de lantaarnpalen in Vught kost zo’n 30 duizend euro.

Samenwerking met Maurick College

De wethouder verlengde vrijdag de samenwerking over zwerfafval met het Maurick College in Vught. Honderden brugklassers van de scholengemeenschap gaan de komende vijf jaar één dag in het jaar afval prikken in Vught. Dit jaar in mei tijdens een activiteitenweek op school. De leerlingen zamelden vorig jaar een volle vrachtwagencontainer aan blikjes, plastic flesjes en ander zwerfafval in.

,,We streven naar bewustwording”, aldus de wethouder. ,,Hopen dat de mensen net die enkele meters meer naar een prullenbak lopen in plaats van hun rommel op straat te dumpen. Het is belangrijk dat we het met jongeren van 12 tot 14 jaar doen. Dat we jong en oud erop wijzen dat we met elkaar onze eigen omgeving aan het vervuilen zijn.”

Te weinig

Volgens Jacoline Hendriksma van ‘het Maurick’ is één dag ‘natuurlijk veel te weinig’. ,,Misschien dat leerlingen zich er toch bewuster van worden hun rommel niet weg te gooien, maar in hun rugzakje te stoppen”, aldus het directielid.