Proef met bijverdienen in de bijstand stopt in Den Bosch

DEN BOSCH - Het Bossche experiment met bijverdienen voor mensen met een bijstandsuitkering stopt. B en W van Den Bosch concluderen dat in de bijna twee jaar dat de proef loopt geen enkele van de vooraf gestelde doelen is gehaald. Een belangrijke ervan was dat meer mensen met een uitkering betaald werk zouden vinden.

Het project startte in 2019. De Participatiewet bood de mogelijkheid om mensen met een bijstandsuitkering een premie te geven bovenop het bedrag dat zij zelf bijverdienen. Die premie mocht maximaal 200 euro per maand zijn en werd twee keer per jaar uitgekeerd. Ook mensen die al in deeltijd werkten konden in aanmerking komen voor deze premie.

Het uiteindelijke doel was dat minder mensen in de gemeente een bijstandsuitkering zouden krijgen. Dat is dus niet gelukt. De hoop was ook dat in vergelijking met 2018 rond deze tijd tien procent meer mensen in de bijstand geld zouden verdienen met deeltijdwerk. Ook dat is niet gehaald. Ook het aantal maanden dat bijstandsgerechtigden werkten is niet toegenomen, evenmin als de totale inkomsten van de groep. De inkomsten per individuele bijstandsgerechtigden zijn wel licht gestegen, concludeert het Bossche college.

4 ton duurder

Halverwege het experiment hadden B en W al aangegeven dat de resultaten teleurstellend waren. Het college had vooraf becijferd dat het experiment in twee jaar tijd onder aan de streep ongeveer 337.000 euro ging kosten. Daarbij was erop gerekend dat er minder uitkeringen zouden zijn. Omdat dit niet het geval is, is de proef ruim 4 ton duurder uitgevallen.

Steeds minder mensen

In 2019 keerde de gemeente ruim 3,5 ton uit aan stimuleringspremies. Dit jaar is dat naar verwachting 2,9 ton. In Den Bosch kregen de eerste helft van 2019 in totaal 354 mensen een premie en in de tweede helft 323 mensen. De eerste helft van dit jaar kregen 290 mensen de premie. De verwachting is dat dit er het laatste half jaar nog minder zijn.

Ook andere gemeente mislukt

Niet alleen in Den Bosch is het experiment mislukt. Ook in vijf van zeven andere gemeenten die experimenteerden was er geen uitstroom naar werk. En van de twee andere gemeenten betwijfelt het Bossche college aan de resultaten.