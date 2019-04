Proef met ‘gezonde woning’ in Groote Wielen gestart

ROSMALEN - In De Groote Wielen is de proef met gezonde woningen, Healthy Home, van start gegaan. Onderzoekers gaan de komende tijd twee woningen in De Lanen met elkaar vergelijken: een duurzame Nul op de Meter-woning en een Healthy Home.

In de proef worden twee gezinnen nauwlettend gevolgd. Zij vormen een soort levend laboratorium (living lab). Het Healthy Home is een comfortabele en energiezuinige nieuwbouwwoning, waarin verschillende innovaties zijn verwerkt voor een optimale luchtkwaliteit. In deze woning en in de duurzame Nul op de Meter woning is meetapparatuur aanwezig die de komende twee haar de luchtkwaliteit onderzoekt.

Lada Hensen Centnerová is assistent professor aan TU/Eindhoven en betrokken bij het project: ,,We zijn zo’n 20 uur per dag binnen, waarvan 13 uur in de eigen woning. Iedereen neemt dagelijks een kilo voedsel, twee kilo water en zo’n 15 kilo lucht in. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het is dat die lucht gezond is.”

Naast een optimale isolatie, worden de beide pilotwoningen gasloos uitgevoerd en uitgerust vloerverwarming, warmtepomp, zonnepanelen en een energiezuinig ventilatiesysteem.

Tijn Benschop en Heleen van Balkom gaan de komende twee jaar in een healthy home wonen. ,,We zijn veel met duurzaam en gezond leven bezig. Er zijn veel mooie technische snufjes toegepast en sensoren meten direct het effect hiervan op het binnenklimaat in onze woning. We zijn benieuwd naar de effecten.”