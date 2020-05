Proef om Zuiderplas ondanks drukte niet te sluiten leidt tot wisselende reacties: ‘Gevaarlijke naïviteit’

Het besluit om voorlopig geen drukke plekken te sluiten in Den Bosch stuit op wisselende reacties. Het is een ‘proef’ van de gemeente om te zien of mensen zich ‘verantwoordelijk’ gedragen.

Een hoop mensen zien het somber in, gezien de vele reacties op Facebook en Twitter. ,,Ik begrijp al die mensen niet, de afgelopen negen weken zijn een offer geweest voor velen en waarom die opoffering in de waagschaal stellen voor een dagje buiten aan een één of andere plas..?”, schrijft iemand onder het bericht op Facebook. ,,Ik mag toch hopen dat de gemeente deze proef na vandaag goed gaat bekijken”, vindt een ander. Verschillende mensen noemen het ‘schandalig dat de gemeente niet ingrijpt’.

Op Hemelvaartsdag was het druk bij de Zuiderplas in Den Bosch, maar de gemeente greep dus bewust niet in. Den Bosch gaat de komende dagen de drukte monitoren om te zien of het beheersbaar is en of mensen hun gedrag zelfstandig aanpassen bij grote drukte. ,,Deze vier dagen zijn een proef om te zien of mensen besluiten zich aan de 1,5 metermaatregel te houden”, liet een woordvoerder eerder al weten.

De gemeente zegt niet te handhaven op drukte dit weekend bij populaire locaties als de Zuiderplas, het Engelermeer en het Groote Wielen Strand. Al is er wel stadstoezicht aanwezig om mensen te wijzen op de 1,5 meter afstand. ,,Als we een populaire plek sluiten, dan verplaatst het probleem. Mensen willen toch weg met dit mooie weer, dus dat zullen ze ook doen. Hoe minder plekken er zijn, hoe drukker het wordt op locaties die wel open zijn.” Maandag evalueert de gemeente het besluit.

Op Twitter noemt Bas van Andel het een terecht besluit. ,,Ik ben voor no risk management, maar in de Putstraat en haar kroegen met bedompte lucht loop je volgens mij meer risico dan in de lucht die over kilometers water komt aangewaaid.”

Rien Schalkwijk noemt het op Twitter ‘gevaarlijke naïviteit’.

Op Facebook stroomden ook cynische reacties op de proef binnen. ,,Gemeente ‘s-Hertogenbosch doet dit weekend een proef hoe snel we een tweede coronagolf zullen hebben”, is een van die reacties. Of: ,,Ze zullen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis blij zijn met jullie proef.”

Positieve reacties

Er zijn ook positieve reacties op Facebook. ,,Als dit goed gaat, kunnen we voorzichtig zeggen dat het virus zich niet heftig meer verspreidt op dit moment... (en daar hoopt iedereen toch uiteindelijk op?).” En: ,,Zolang ze toch allemaal anderhalve meter van elkaar vandaan zitten is het goed, toch? Er zijn al verschillende onderzoeken geweest die aantonen dat het besmet raken in de buitenlucht nihil is.” Of: ,,In het paasweekend was het ook overal druk en werd er gezegd dat die drukte voor een piek zou zorgen op de ic’s 2 tot 3 weken later. Viel toen ook best reuze mee.”

