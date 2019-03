Programma en logo bekend: Den Bosch viert 75 jaar bevrijding met ‘enkele bevrijders’ uit Wales

Van Curaçao naar Australië en weer terug naar Nederland: Wim en Riet zijn 60 jaar getrouwd

10:02 DEN BOSCH – Het was in 1956 in de Orthen toen Wim van Dal en Riet van Dal – van Gogh elkaar leerden kennen. Van een relatie kwam het nog niet, omdat Wim naar Curaçao moest om zijn diensttijd te voldoen. Ze bleven elkaar wel schrijven. Toen Wim eenmaal terug was in Nederland, sloegen de vonken over.