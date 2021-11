Prominente veteranen stralen op de Veteranenkalender, ‘maar dan beschaafd en zonder al dat bloot’

Stoere mariniers met ontblote bovenlijven, afgebeeld op de Marinierskalender, gluurden naar Janssen wanneer ze in de keuken aan het kokkerellen was. „Dat bracht me op een idee: hoe leuk zou het zijn om een kalender van veteranen samen te stellen, maar dan ‘beschaafd’ en zonder al dat bloot? Dat was ongeveer een jaartje geleden”, blikt Janssen (55) terug.

„Tegelijkertijd had ik behoefte mezelf gedurende de oersaaie coronatijd nuttig te maken. ‘Iets’ betekenen voor veteranen leek me wel interessant. Later heb ik me als vrijwilliger aangemeld bij het Veteranen Ontmoetingscentrum Den Bosch Brabant-Noord. Dat bezorgde me allerlei connecties; dáárvoor had ik die niet, waardoor ik in feite een nieuwe wereld betrad.”

Vers van de pers

Mede dankzij Instagram kwam ze in contact met geschikte ‘kandidaten’ voor de beoogde kalender. En nu is het zover, een unieke kalender, vers van de pers. Met op de voorkant twee prominente militairen: generaal buiten dienst Peter van Uhm, een van de ambassadeurs van stichting Hulphond en kolonel Ludy de Vos, oud-directeur van het Nederlands Veteranen Instituut.

In het Bossche ontmoetingscentrum toont Janssen in het bijzijn van een groep belangstellenden vol trots het eindresultaat. Vertegenwoordigers van de vier defensieonderdelen (KL, KLu, KMar en KM), zowel jong als oud, zijn vereeuwigd door fotograaf Jan Dijkstra. Onder meer samen met de hulphonden Einstein en Trix. In bijna alle gevallen is dat gebeurd in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

‘Ik voel me vereerd’

„Ik voel me vereerd dat ik gevraagd ben om te poseren”, reageert De Vos (57) alias Vossie Bear. „Het goede doel kan bovendien zeker nog wat support gebruiken. Met het opleiden van een hulphond gaat al gauw een slordige 25.000 euro gemoeid. Onder andere militairen met PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) of andere traumaklachten kunnen middels een dergelijke dierondersteunende therapie worden geholpen. Overigens heeft rond de vijf procent van onze militairen te maken met PTSS.”

Gwenda Nielen (41) uit Soest, voormalig luitenant-kolonel bij de landmacht, staat eveneens op de kalender. „Ik heb behoorlijk wat buitenlandse missies meegemaakt, gelukkig nooit last gehad van PTSS. Door dit project heb ik weer andere veteranen ontmoet, wat het delen van ervaringen met anderen mogelijk heeft gemaakt”, aldus Nielen.

Binnenkort komt de docufilm Green Heart, waarin veteraan Jamal Saksak centraal staat, uit over dit onderwerp.