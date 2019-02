Pronkzitting Zandhazendurp met licht Oeteldonks tintje

Bij de ingang van de zaal trakteren de gastvrouwen Willeke Voets en Betty van Creij de ingezetenen van Zandhazendurp op een hartelijk welkom. De hooggeëerde gasten, een dikke 150 in totaal, zien er bijna allemaal op hun paasbest uit. De gastvrouwen zélf zien er uit om door een ringetje te halen. “De hoeveelste editie dit is, weten we eerlijk gezegd niet precies. Dat gaan we misschien naderhand nog uitpluizen. Zeker is wel dat het carnaval in ons dorp volgend jaar 11X5=55 jaar bestaat”, rekent Van Creij snel even voor.

Hé verhip, wie hebben we daar? Rising star Frank Hoek uit het naburige Oeteldonk doet een stap over de drempel. De vertolker van het onlangs door Wim Daniëls geschreven carnavalslied Ik Zeg Houdoe maakt evenals Rayman Hermans en Denans deel uit van de line-up van de avond. “Ik ga de mensen hier helemaal gek maken”, laat hij alvast op enthousiaste toon weten. Amper een half uur later houdt hij woord: zijn gloednieuwe carnavalskraker slaat in als een bom. Ook de kersverse prins Dirk d’n Urste (Dirk Verbiesen volgens de burgerlijke stand) is meteen verkocht. “Dit is lachen, wat een artiest! Wat een gezellige boel”, kraait de prins.