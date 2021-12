ProRail maakt ruimte voor uitbreiding spoor Den Bosch en Vught; aankoop woningen, bedrijven en gronden in volle gang

Winkeliers zitten met kater door 11-11. Zij willen geld zien van de gemeente: ‘Horeca krijgt heel vaak ruim baan’

DEN BOSCH - Het massaal vieren van 11-11 in de Bossche binnenstad gaat een staartje krijgen. Drie winkeliers die gevestigd zijn in de Ridderstraat zeggen te zijn gedupeerd. Het had volgens hen geen zin om die dag geopend te zijn. Zij willen geld zien van de gemeente.

4 december