Protest uit Vinkel in Bernheze: ‘Zúlke grote windturbines in zo'n klein dorpje, dat kán toch niet’

Een nieuwe huiskamer voor COC in Den Bosch: ‘Een plek waar LHBTI’ers zichzelf kunnen zijn’

8 oktober DEN BOSCH - COC Noordoost-Brabant heeft (eindelijk) een nieuw pand. In het Ketelhuis aan de Tramkade begint een nieuw hoofdstuk voor de belangenvereniging voor LHBTI’ers. En er is genoeg werk aan de winkel, als we voorzitter Anja van Hout moeten geloven.