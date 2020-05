Protestactie in Den Bosch tegen toenemend geweld tegen boa’s

Zwanger in tijden van corona: lang leve online leren puffen

11:03 DEN BOSCH/AMMERZODEN - Dan kijk je hoopvol uit naar je zwangerschap, is er ineens het coronavirus. Voor veel zwangere vrouwen roept het extra vragen op. Sommigen zijn bezorgd of hebben zelfs last van stress. En helaas, de reguliere zwangerschapscursussen liggen (nog) op hun gat. Dan maar beeldbellen over echo’s, borstvoeding en online leren puffen.