Protestactie vuurwerkfans leidt tot piek in klachten

Beschonken bestuur­ster ‘heeft geen idee waar deuk in auto vandaan komt’ en raakt rijbewijs kwijt in Den Bosch

22 november DEN BOSCH - Een vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag onder invloed van alcohol achter het stuur zat, is haar rijbewijs kwijtgeraakt. Ze werd betrapt nadat agenten een flinke deuk in haar auto opmerkten. Dat meldt de politie.