Prototype nieuwe elektrische auto al te zien in MiNC-café Den Bosch

DEN BOSCH - Het prototype van de Lightyear one, de Nederlandse elektrische auto die zichzelf oplaadt met ingebouwde zonnepanelen, is dinsdag 25 juni officieel wereldkundig gemaakt. En deze futuristische auto is op 1 juli daadwerkelijk al in Den Bosch te zien tijdens het MiNC-café in de Verkadefabriek. Dat begint om 20 uur.

Volledig scherm Lighyear One © Lightyear

In het jonge bedrijf Lightyear in Helmond werken onder anderen mensen die met de TU Eindhoven hebben meegedaan aan de Solar Challenge in Australië. Jonne van Veggel van Lightyear vertelt in het MiNC café over de ontwikkeling van deze nieuwe -auto.

Andere gasten zijn de ervaren imker Ad Schoenmakers en drie startende collega's, Mariëlle ter Schure, Rien Pijnenburg en Henk Brobbel, die vertellen over hun bijenhobby.

Wereldkampioen robotica

Team Rembrandts is het studenten robotica-team van Fontys Hogeschool Mechatronica dat onlangs wereldkampioen werd in Detroit. Enkele studenten komen in het café verslag doen van de wedstrijden en nemen de prijswinnende robot mee.

Angelique Penners , operationeel Directeur van de Jheronimus Academy of Data Science vertelt in het café over de waarde van data voor het oplossen van complexe maatschappelijke en zakelijke vraagstukken.