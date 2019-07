Provincie draagt niet drie, maar één miljoen euro bij aan songfestival in Den Bosch

Nieuw-Zeelander (19) die Rosmale­naar David in zijn camper mishandel­de krijgt negen maanden huisarrest

10:26 ROSMALEN/AUCKLAND - De 19-jarige man die in augustus vorig jaar Rosmalenaar David en zijn vriendin mishandelde in hun camper in Nieuw-Zeeland, heeft van de rechtbank in het land negen maanden huisarrest gekregen. Dat melden Nieuw-Zeelandse media. Een teleurstellend lage straf, vindt het slachtoffer.