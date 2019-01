Provincie gaat zich met veteranen Ouwestomp bemoeien

Fietser (15) vliegt over motorkap na aanrijding in Rosmalen, bestuurder rijdt door

16:18 ROSMALEN - Nabij de Geenbergenstraat en de Kattenbosch in Rosmalen is dinsdag een 15-jarige fietser aangereden. Nadat deze over de motorkap vloog en in het gras terechtkwam, reed de bestuurder van de auto door.