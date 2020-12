Provincie Noord-Brabant stelt adviescommissie preventie wolvenschade in

In het voorjaar van 2020 werd een zwervende wolf gesignaleerd in de omgeving van Heusden, wat tot onrust leidde. Daartoe werd een platform opgezet. Nu er recent in het gebied De Groote Heide in Zuidoost Brabant een tweede wolf is opgedoken, is het platform geformaliseerd tot adviescommissie. “De wolf heeft een positieve invloed op de biodiversiteit en is daar ook een wezenlijk onderdeel van. Er zijn echter ook veehouders die last hebben van de wolf en bewoners die ongerust zijn. Wij zijn er als provincie voor beide”, aldus Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur.