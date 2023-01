Provincie schenkt tonnen voor subsidie van rijksmonumenten in Den Bosch, Vught en Sint-Michielsgestel

Het gaat om werkzaamheden zoals het vervangen of restaureren van onder meer daken, gevels en kozijnen. De provincie streeft naar ‘een Brabant dat voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is’. Omdat het Brabants erfgoed daarbij een belangrijke rol speelt, wil de provincie het ‘zichtbaar en beleefbaar maken en houden’.

Bescherming van collecties

Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: ,,Onze ambitie is dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Brabant moet er over 50 jaar zo uitzien dat we de historische verhalen ook kúnnen vertellen. We richten ons daarom op duurzaam behoud door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant.”

De provincie trekt 4 ton restauratiesubsidie uit voor het 19e eeuwse spinhuis van het voormalige Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal in Den Bosch. Datzelfde bedrag is toegekend voor landgoed Bleijendijk in Vught. Dat geldt ook voor de Petruskerk in Vught. Voor de tuinmuur van Landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel is eveneens 4 ton beschikbaar gesteld.

Aantrekkelijk aanbod

Gedeputeerde Smeulders benadrukt dat Brabant veel erfgoed heeft. Het varieert van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Smeulders: ,,De focus van de provincie ligt op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, bevochten Brabant, bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Op deze manier creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod.”

In totaal gaat het om 3,8 miljoen euro voor 10 rijksmonumenten in onder meer Geldrop en Handel.

