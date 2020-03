Provocerende hoestende man aangehouden in wachtrij voor coffeeshop in Den Bosch: spuugt naar agent

Deel van horecaza­ken in Den Bosch al dicht

17:05 DEN BOSCH - Een deel van de horecazaken in het centrum van Den Bosch heeft de deuren vanwege het coronavirus uit voorzorg zaterdag of zondag al gesloten. In de Korte Putstraat zijn tal van cafés en restaurants inmiddels dicht. ,,Meer dan de helft”, aldus Frank Reinders die eigenaar van onder meer LUX is. ,,Sommige zaken hadden vandaag nog wat reserveringen.”