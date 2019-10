PSV-aanvaller Joëlle Smits: ‘Papa moest altijd keepen, zodat ik op de goal kon schieten’

Bossche oppositie wil nu al beginnen met snijden

7:07 DEN BOSCH - Een aantal oppositiepartijen in Den Bosch zou nu al een begin willen maken met de miljoenen bezuinigingen die volgens wethouder Jan Hoskam van financiën na 2020 nodig zijn. ,,Waarom nu nieuwe investeringen beloven terwijl de kans aanwezig is dat we over een paar maanden moeten zeggen dat deze toch niet door kunnen gaan’’, vroeg onder andere Pieter Paul Slikker (PvdA) zich af.