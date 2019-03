PSV wil bij OJC jeugd opleiden

ROSMALEN - Ze zijn er nog niet helemaal uit, zeggen OJC voorzitter Piet van der Plas en een woorvoerder van PSV. Er moeten nog wat zaken worden afgestemd. Maar de bedoeling is om op de accommodatie van OJC i n de Groote Wielen een opleidingsplek van PSV te maken.

PSV heeft de opleiding van de jeugd van 9 tot en met 12 jaar gewijzigd. Niet langer moeten ze een paar keer per week naar trainingcomplex de Herdgang van PSV, met alle ongemakken en druk van dien. Nee, PSV-jeugdtrainers komen naar de regio toe om daar in min of meer vertrouwde omgeving met de talenten uit de omgeving te werken. Dat gebeurt nu al in Eindhoven, Helmond en Gilze en binnenkort dus ook in Rosmalen.

Opzet van PSV is om de druk er van meet af aan wat af te halen bij de jonge voetballers en hun familie. Bovendien. Als een talentvolle speler wordt toegelaten tot FUNdament, dan blijft die daar voortaan ook vier jaar. De druk van tussentijds afvallen is daarmee ook weg.

Uitgangspunt is niet langer primair hoe goed een speler al is, maar juist hoe goed een speler kan worden. Daarom ook wil PSV ze vier jaar in de talentenklas houden. Dat is geen garantie om daarna door te stromen naar de topsport jeugdopleiding van PSV vanaf 13 jaar. Als ze dat niet redden, hebben ze altijd nog kans om een plek te vinden in de jeugdopleiding van een andere betaald voetbal organisatie (BVO) of een amateurclub. De talenten zijn wel lid van PSV, maar ze spelen niet langer meer met een shirt met een PSV-logo, zegt woordvoerder Ook dat om de druk te verminderen.

OJC-voorzitter Van der Plas is blij met deze opzet. OJC levert ook geregeld jeugdtalenten aan teams van PSV. ,,We hebben wel 35 jeugdleden bij verschillende BVO's in de opleiding, maar er is onze historie er slechts één in geslaagd om daar door te breken", schetst Van der Plas de harde realiteit. Voor de club is het prettig dat eigen talent ook in de eigen vertrouwende omgeving kan blijven en niet de reis naar Eindhoven een paar keer per week moet maken.