PvdA-bijeenkomst rondom ‘Armoede en Wonen’

Van Dijk, Rob Dekker en Mike Hannink schuiven aan bij dagvoorzitter Attje Kuiken om te praten over het thema. Rob Dekker is directeur van Woonstichting St. Joseph uit Boxtel. Hij is bezig met de ontwikkeling van een duurzaam appartementencomplex van 22 woningen op het terrein van De Kleine Aarde. Bijzonder is dat de appartementen straks onder de huursubsidietoeslag vallen. Maar hoe ontwikkelt St. Joseph deze appartementen? Is de investering terug te verdienen en hoe wordt de rest van de woningvoorraad verduurzaamd?

Mike Hannink is ervaringsdeskundige op het gebied van leven in armoede. Hij woont in een sociale huurwoning samen met zijn dochter Aisha. Als alleenstaande vader met gezondheidsproblemen heeft hij lang geworsteld om de eindjes aan elkaar te knopen. Hij kan goed verwoorden hoe het is om in de praktijk in armoede rond te komen, in een huurhuis ver uit het centrum terecht te komen, ver van alle voorzieningen.