PvdA Den Bosch blikt vooruit met Maarten van Rossem op verkiezingen VS

Wegge­streept voetpad bij superroton­de Den Bosch-Vught was een ’extraatje en geen moetje’

28 oktober DEN BOSCH/VUGHT - Bij de bezuinigingen op de aanleg van de superrotonde bij Hoetel Van der Valk op de grens tussen Den Bosch en Vught is een van de twee voetpaden geschrapt omdat het pad geen noodzaak was. Volgens verkeerswethouder Ufuk Kâhya was het pad destijds bij het eerste ontwerp een ’extraatje, maar geen must’.