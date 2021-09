PvdA Den Bosch: polsbandjes voor horecabezoek

DEN BOSCH - Bij De Kentering in Rosmalen is er het afgelopen weekeinde al mee gewerkt: polsbandjes voor bezoekers die een coronacheck gehad hebben, maar er toch even uit en weer in willen. De PvdA in Den Bosch wil dit systeem in de gehele gemeente invoeren. ,,Om de handhaving en horeca te ontlasten’’, stelt Pieter Paul Slikker het college van B en W voor.