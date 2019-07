PvdA Den Bosch: ‘Raad bij bouwplan Wielsem buitenspel gezet’

De gemeenteraad discussieerde over de bouw van 43 huurwoningen aan het Wielsem, op de hoek bij de tennisbanen op sportpark De Hambaken. Deze woningen worden te huur aangeboden tussen de 720 en 760 euro per maand. ,,Terwijl in het bestemmingsplan is aangegeven dat de huur niet hoger zou zijn dan 607 euro’’, aldus Kabbouti. Daar horen inkomens van 22.700 tot en met 30.800 euro per jaar bij.



Het steekt de PvdA’er vooral dat nu ook mensen met een jaarinkomen van 38.000 euro voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Kabbouti: ,,Zegt de wethouder hiermee nu werkelijk dat iemand met 38.000 euro een laag inkomen heeft?’’