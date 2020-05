PvdA Den Bosch wil na corona-miljoenen niet verplicht bezuinigen

DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch wil de 35 tot 70 miljoen euro die de coronacrisis de gemeente volgens officiële berekeningen gaat kosten buiten de begrotingen van de komende jaren houden. ,,Als we dat niet doen bezuinigen we uiteindelijk de samenleving kapot’’, aldus fractievoorzitter Pieter Paul Slikker.

De PvdA wil de corona-miljoenen op een andere manier financieren. ,,Door met alle partijen uit de gemeenteraad bij het Rijk te lobbyen voor meer geld. Door te kijken of we zelf nog potjes hebben. Én door langjarige leningen op de kapitaalmarkt af te sluiten tegen een lage rente, die we dan in twintig of dertig jaar afbetalen.’’

Overvallen met plan

Slikker overviel er de dertien overige fractievoorzitters donderdagavond enigszins mee tijdens een vergadering over de procedure rond de financiële gevolgen van de coronacrisis, de voorjaarsnota in juli en de begroting 2021. Er was wel wat bijval, maar de meeste partijen leken het plan eerst te moeten verwerken.

35 tot 70 miljoen

Volledig scherm Pieter Paul Slikker © Jan Zandee Volgens Slikker heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) berekend dat de crisis elke gemeente in Nederland vijf tot tien procent van de totale begroting gaat kosten. Voor Den Bosch zou dat dus 35 tot 70 miljoen euro betekenen.



,,Als je dat moet uitgeven, moet je in de toekomst fors bezuinigen om dit bedrag terug te krijgen. Dan ga je de publieke sector uithollen en haal je bijvoorbeeld de cultuur waarop wij zo trots zijn in deze stad onderuit.’’

Gezamenlijk een lobby

De vele miljoenen die met het bestrijden van de crisis gemoeid zijn buiten de gemeentelijke begrotingen van de komende jaren houden zijn volgens Slikker nodig om ‘pas dan écht de investeringen waar te kunnen maken’. ,,Maar laten we dan ook gezamenlijk als gemeente de lobby bij het Rijk beginnen.’’

Allemaal van de VVD

Wethouder Jan Hoskam van Financiën maakte duidelijk dat de lobby in Den Haag met de vier andere grote gemeenten in de provincie al is begonnen. ,,En dat zijn toevallig allemaal wethouders van de VVD. Wij hebben het liefste dat het Rijk niet alleen de kosten compenseert, maar ook nadenkt over een verdere toekomst.’’

Miljoenen alsnog op bord