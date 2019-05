PvdA/GL-fractievoorzitter Floor Bink verlengt ziekteverlof tot na zomervakantie

Van dakloos naar winst: de Wereldwin­kel in Den Bosch is terug

9:59 Do 9 apr. De wereld zag er heel anders uit, een dik jaar geleden. Dakloos geworden moest de Wereldwinkel op zoek naar een ander onderkomen in de stad. Dat moest vooral een goedkoper onderkomen zijn dan die in de Vughterstraat. En er was enige haast, anders vreesde de goededoelenwinkel dat vrijwilligers en klanten niet terugkeerden. En dat terwijl links en rechts in het land Wereldwinkels omvallen.