PvdA/GL Vught pleit voor een openbaar toilet in het centrum van Vught

Jaga verovert de wereld met zuinige warmte, koeling en verse lucht

9:07 DEN BOSCH - Met innovatief verwarmen, koelen en/of lucht ventileren in één apparaat verovert het Bossche bedrijf Jaga de wereld. Het project Amazon Spheres in Seattle is net klaar en nu komt de klus voor een nieuw kantoor voor Facebook in Californië op hun bord.