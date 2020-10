PvdA-GL wil gemeentelijk energiebedrijf: ‘Eén miljoen euro winst om bijvoorbeeld N65-schuld af te lossen’

VUGHT - Door een gemeentelijk energiebedrijf in het leven te roepen kan iedereen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt mee profiteren van meer schone energie. Dat stelt de Vughtse wethouder én PvdA-GL lijsttrekker Toine van de Ven. De partij wil investeren in vijf windmolens en vijf hectare zonnevelden.

Van de Ven heeft grootse ambities: ,,Wij willen jaarlijks duizend woningen isoleren, scholen en kantoren verduurzamen en meer schone energie opwekken. In 2030 wil PvdA-GroenLinks dat de gemeente klimaatneutraal is.”

Winst

Het plan van PvdA-GL, een gemeentelijk energiebedrijf, is volgens hem relatief eenvoudig en géén ‘proefballonnetje'. ,,Ik zie dit echt als zeer kansrijk. De gemeente investeert in vijf windmolens en vijf hectare zonnevelden op een nog te bepalen locatie. De gemeente blijft honderd procent eigenaar van deze energie. Een voorzichtige schatting laat zien dat deze windmolens en zonnevelden jaarlijks één miljoen euro aan winst opbrengen. Wij stellen voor om minimaal 75 procent van deze opbrengsten in een lokaal Energie- en Klimaatfonds te stoppen."

Quote De energiere­ke­ning blijft dan oplopen en de lagere inkomens betalen uiteinde­lijk de rekening Toine van de Ven , Wethouder en lijsttrekker PvdA-GL

De andere 25 procent zou volgens de wethouder kunnen worden gebruikt om leningen voor de N65 af te betalen en de financiële positie van de gemeente te verbeteren. ,,Met dit geld steunen we alle inwoners die starten met verduurzamen, helpen we de lokale energiecoöperaties zoals VET en DEH en klimaatinitiatief KANT en kunnen we echte stappen zetten. Door sneller af te lossen op de N65, blijft er voldoende geld beschikbaar voor goede zorg, voorzieningen en scholen.”

Volledig scherm De ombouw van de N65 kost Vught klauwen vol met geld. Van de Ven wil de opbrengst van een gemeentelijk energiebedrijf deels gebruiken om leningen hiervoor af te lossen. © copyright Marc Bolsius

Ook bestaande woningen en kantoren moeten volgens de partij op termijn van het aardgas af. ,,Maar niet iedereen heeft de financiële mogelijkheden om dit te kunnen en dat is doodzonde”, aldus de lijsttrekker. ,,De energierekening blijft dan oplopen en de lagere inkomens betalen uiteindelijk de rekening. Beter isoleren, zonnepanelen, ledverlichting etc. levert niet alleen winst op voor het milieu en de portemonnee, maar ook comfortabeler wonen. Daar moet elke inwoner van onze gemeente van kunnen profiteren.”

Windmolens en zonnevelden

Hij begrijpt dat niet iedereen zit te wachten op windmolens of zonnevelden. ,,We kunnen twee dingen doen. Of ons nu met hand en tand verzetten en het uiteindelijk opgelegd krijgen. Of we nemen het heft in eigen hand, bepalen zelf de geschikte locaties én zorgen ervoor dat de winst niet verdwijnt in de zakken van projectontwikkelaars.”

Volledig scherm Wethouder Toine van de Ven tijdens een avond over mogelijke locaties voor windmolens in Vught. © Peter de Bruijn

Als de gemeente van inwoners en ondernemers vraagt om te verduurzamen, dan moet ze volgens Van de Ven zelf het goede voorbeeld geven. ,,Wij hebben al eerder gepleit voor een ‘0-op-de-meter organisatie’. Inmiddels ligt er voor alle gebouwen van de gemeente een advies om energieneutraal te kunnen worden. Ook is ingezet op het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED. Op de Martinihal en jongerencentrum en sportzaal Elzenburg zijn zonnepanelen gelegd. En de verlichting van het gemeentekantoor is het afgelopen jaar eindelijk aangepast, zodat ’s nachts de lichten uit kunnen. Nu moeten we doorpakken. Geld lenen is voor de gemeente nu bijna gratis en de genoemde investering levert jaren gegarandeerde hoge rendementen op.”

Volledig scherm Ook Elzenburg ligt vol met zonnepanelen. © Gemeente Vught

Van de Ven noemt Harderwijk als voorbeeldgemeente. Die besloot begin dit jaar zelf twee windmolens te bouwen om duurzame energie op te wekken. Ze worden onderdeel van een parkje van drie windturbines op bedrijventerrein Lorentz. Ook Harderwijk wil hiermee voorkomen dat de winst en de voordelen van windmolens naar externe partijen vloeien, terwijl Harderwijk de nadelen ervaart.