PVV’er Van Hattem keert terug in de Eerste Kamer

Partijleider Geert Wilders maakte maandagmiddag de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer bekend. Alexander van Hattem is blij met zijn plek. ,,Dit betekent dat ik de komende vier jaar ons unieke PVV-geluid ook weer in de Eerste Kamer kan laten horen”, reageert de man die op drie politieke niveaus actief is. Behalve in de senaat vertegenwoordigt hij Partij Voor de Vrijheid in de gemeenteraad van Den Bosch en de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Daar kreeg hij afgelopen week genoeg stemmen voor een nieuwe periode.